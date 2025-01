Stand: 31.01.2025 20:15 Uhr Von Zug erfasst: Radfahrer stirbt an Bahnübergang in Kiel

Nach einem Unfall an einem Bahnübergang in Kiel am Freitagnachmittag ist die Strecke zwischen Hassee und Kronshagen laut Polizei mittlerweile wieder frei. Zuvor war ein 76-jähriger Mann auf seinem Rad von einem Zug tödlich erfasst worden. Er verstarb noch an der Unfallstelle. Die Hofholzallee und die Bahnstrecke zwischen Hassee und Kronshagen waren für etwa 1,5 Stunden gesperrt. Warum es zu dem Zusammenstoß kam ist nach Angaben der Polizei noch unklar.

