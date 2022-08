Bad Segeberg: Gärtner findet skelettierte Leiche Stand: 03.08.2022 19:10 Uhr In Bad Segeberg hat ein Gärtner bei Heckenarbeiten die Überreste eines Mannes bei gefunden. Die Staatsanwaltschaft gleicht den Fund jetzt mit Vermisstenfällen ab.

Ein Gärtner hat in Bad Segeberg Dienstagabend bei Heckenarbeiten auf einer brach liegenden Fläche die Überreste einer männlichen Leiche gefunden. Nach Angaben der zuständigen Staatsanwaltschaft Kiel wurde sie noch am Abend in die Rechtsmedizin gebracht und am Mittwochmorgen obduziert. Klar ist laut Staatsanwaltschaft, dass die Leiche, von der vor allem noch Knochen übrig sind, schon einige Monate am Fundort lag.

AUDIO: Skelettierte Leiche bei Heckenarbeiten gefunden (1 Min) Skelettierte Leiche bei Heckenarbeiten gefunden (1 Min)

Abgleich mit Vermisstenfällen läuft

Wer der Tote allerdings ist, konnte Oberstaatsanwalt Michael Bimler noch nicht sagen: "Wir überprüfen im Rahmen der Identität natürlich auch Vermisstenfälle und prüfen dabei ab, ob es sich bei der Leiche tatsächlich um einen der Vermisstenfälle aus den letzten Jahren handeln könnte", so Michael Bimler.

Ermittlungen dauern vermutlich mehrere Wochen

Zu diesen Fällen gehört unter anderem der Bad Bramstedter Baris Karabulut, der seit über drei Jahren vermisst wird. Angehörige hatten das verlassene Auto des damals 32-Jährigen am Nehmser See gefunden - ca. 13 Kilometer von Bad Segeberg entfernt. Die Ermittlungen, um wen es sich bei der skelettierten Leiche in Bad Segeberg tatsächlich handelt, werden laut Staatsanwalt Bimler noch mehrere Wochen andauern.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 03.08.2022 | 16:30 Uhr