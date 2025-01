Stand: 27.01.2025 08:33 Uhr B432: Mehrstündige Sperrung bei Rohlstorf nach Autounfall

Bei einem Autounfall auf der B432 bei Rohlstorf im Kreis Segeberg ist in der Nacht auf Sonnabend ein 40-Jähriger lebensgefährlich verletzt worden. Er verlor nach Polizeiangaben die Kontrolle über sein Fahrzeug und fuhr mit zu hoher Geschwindigkeit gegen mehrere Bäume. Das Fahrzeug wurde dabei in mehrere Teile gerissen. Andere Verkehrsteilnehmer waren der Polizei zufolge nicht in den Unfall verwickelt. Der Fahrer kam mit dem Hubschrauber in ein Krankenhaus. Die Strecke war für fast sechs Stunden gesperrt, denn die Aufräumarbeiten waren aufgrund der vielen Trümmerteile auf der Fahrbahn besonders aufwendig.

Schlagwörter zu diesem Artikel Kreis Segeberg