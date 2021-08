Autoklau, Drogen, Unfall: Ermittlungen gegen Jugendliche aus Mönkeberg Stand: 27.08.2021 10:17 Uhr In Mönkeberg im Kreis Plön haben Jugendliche ziemlich viel kriminelle Energie entwickelt: Ein 15-Jähriger kam nach Angaben der Polizei beim "Zeitung austragen" auf eine folgenschwere Idee.

Kein Auto mehr im Carport: Eine 61 Jahre alte Frau aus Mönkeberg bei Kiel hat am vergangenen Dienstag vergeblich ihren Wagen gesucht. Sie meldete den Verlust bei der Polizeileitstelle in Heikendorf. Die Beamten ermittelten und kamen einem Jugendlichen auf die Schliche. Der 15-Jährige soll am Abend zuvor die Autoschlüssel der Frau genommen haben, während er Zeitung austrug. In einer WhatsApp-Gruppe prahlte er dann damit, ein Auto zu haben und damit zu fahren.

Unfall im Haschisch-Rausch

Laut Polizei soll der Junge zusammen mit zwei 14 und 16 Jahre alten Jugendlichen aus Laboe zu einer Spritztour aufgebrochen sein. Die drei bauten allerdings einen Unfall - das Auto weist laut Polizei frische Unfallspuren auf. Was genau geschehen ist, wird weiter untersucht. Die Jugendlichen räumten mittlerweile ein, dass sie während der Fahrt Haschisch genommen haben. Den Wagen hatten die Jungs in einer Straße in Mönkeberg abgestellt.

Sozialstunden oder Jugendarrest?

Die Polizei ermittelt nun wegen diverser Vergehen: Fahren ohne Fahrerlaubnis, Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz, Unfallflucht, Gefährdung des Straßenverkehrs und unbefugter Gebrauch eines Kraftfahrzeuges.

Welche Strafen könnte es für die Jugendlichen geben? "Es greift das Jugendstrafgesetz - und das setzt eher auf den erzieherischen Effekt", sagte Polizeisprecher Björn Gustke NDR Schleswig-Holstein. "Es wird auch um die Frage gehen, ob die Jungen schon vorher auffällig waren." Die Strafe kann demnach ganz unterschiedlich ausfallen: Von Sozialstunden bis zum Jugendarrest ist laut Gustke alles möglich.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 27.08.2021 | 12:00 Uhr