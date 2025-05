Stand: 08.05.2025 11:39 Uhr A23 bei Tornesch nach Unfall zwischenzeitlich voll gesperrt

Auf der A23 in Höhe Tornesch (Kreis Pinneberg) sind am Donnerstagvormittag (8.5.) drei Autos auf der linken Spur zusammengestoßen. Das vordere Fahrzeug hatte eine Vollbremsung gemacht, um den Zusammenstoß mit einem weiteren Auto zu verhindern. Zwei weitere Autos konnten nicht mehr bremsen, wodurch es zu dem Unfall kam. Vier Fahrzeuginsassen wurden leicht verletzt, zwei von ihnen kamen in ein Krankenhaus. Der Unfall ereignete sich kurz vor einer Baustelle. Für die Unfallaufnahme und den Einsatz der Krankenwagen musste die Strecke in Richtung Heide vorübergehend voll gesperrt werden.

Archiv 2 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Norderstedt 9:30 Uhr Die Reporter berichten aus Südholstein sowie den Kreisen Pinneberg, Segeberg und Stormarn - jeden Werktag um 09.30 und 16.30 Uhr. 2 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 08.05.2025 | 10:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Kreis Pinneberg A23