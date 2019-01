Stand: 22.01.2019 17:45 Uhr

Antrag gestellt: Erster Wolf in SH vorm Abschuss

Im Kreis Pinneberg hatte es seit Ende 2018 mehrere Risse hinter wolfssicheren Zäunen gegeben. Nun steht fest, dass sechs von einem Wolf verursacht wurden. "Es hat sich bestätigt, was wir ohnehin vermutet haben", sagte Umwelt-Staatssekretärin Anke Erdmann (Grüne) am Dienstag. Die Wahrscheinlichkeit, dass es dasselbe Tier ist, sei laut Ministerium sehr groß. Ein Antrag auf Abschuss wurde bereits gestellt. "Wir gehen davon aus, dass wir den Antrag genehmigen können, derzeit prüfen wir letzte Fragen", sagte Erdmann.

Rüde mit der Code-Nummer GW924m in Südholstein aktiv

Wenn ein Wolf mehrfach spezielle Schutzzäune überwindet und Nutztiere reißt, gilt er als sogenannter Problemwolf - und kann unter bestimmten Umständen abgeschossen werden. Das Landesamt lässt nach jedem Vorfall DNA-Proben im Labor untersuchen. Die bisherigen Ergebnisse zeigen, dass für die meisten Risse in der Region immer derselbe Wolf verantwortlich ist. Es handelt sich um das Tier mit dem Kürzel GW924m. DNA von einem anderen Wolf konnten die Genetiker laut LLUR in den vergangenen Monaten dort nicht entschlüsseln. Der Wolf mit der Nummer GW924m ist seit dem Sommer in der Region zwischen A7, A23 und B206 unterwegs.

Suche nach geeigneten Jägern läuft

Das Umweltministerium stimmt sich mit der Landesjägerschaft bei der Suche nach geeigneten Jägern ab. "Die Landesjägerschaft hat uns zugesagt bis Ende dieser Woche eine Rückmeldung zu geben, ob sie geeignete Jäger benennen kann", meinte Umwelt-Staatssekretärin Erdmann. Umweltminister Jan Philipp Albrecht (Grüne) hatte in der vergangenen Woche gesagt, der Abschuss eines Problemwolfs solle im Sinne des Artenschutzes verhindern, dass "bestimmte Verhaltenspraktiken" Einzug in die Population halten. Eine Genehmigung würde räumlich und zeitlich befristet. Das Umweltministerium rechnet mit Klagen gegen den Abschuss eines Wolfs im Norden.

Welcher Wolf ist der Problemwolf?

Sollte der Wolf tatsächlich zum Abschuss freigegeben werden, wäre die Identifikation ein Problem. Jäger wüssten nicht, ob ihnen tatsächlich Wolf GW924m vor die Flinte läuft oder nicht. In der Theorie müsste das Tier also gefangen werden, ein weiterer DNA-Test müsste seine Identität zweifelsfrei klären. Da dieses Verfahren in der Praxis nicht umsetzbar ist, hat sich eine Bund-Länder-Arbeitsgruppe auf ein alternatives Vorgehen verständigt: Demnach könnte das LLUR den zeitlich und örtlich begrenzten Abschuss von Wölfen - auch ohne DNA-Test - genehmigen.

So funktioniert die Karte

Die Wölfe bekommen zur Identifizierung eine Code-Nummer. Die Legende rechts zeigt die Nummern der sieben Wölfe, die in den vergangenen zwei Jahren in Schleswig-Holstein eindeutig nachgewiesen werden konnten. Jeder Punkt auf der Karte steht für einen Nachweis. Wenn Sie mit der Maus oder dem Finger den Punkt berühren, erhalten Sie weitere Informationen zu Ort, Datum und Art des Nachweises.

