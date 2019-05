Stand: 29.05.2019 13:38 Uhr

Anklage nach Tod in Lübecker Krankenhaus

Nach dem Tod eines 33 Jahre alten Patienten in einem Lübecker Krankenhaus im September 2017 hat die Staatsanwaltschaft nun Anklage gegen insgesamt zwölf Verdächtige erhoben. Sie richtet sich gegen zwei Männer eines Sicherheitsdienstes, gegen drei Pfleger, zwei Ärztinnen und fünf Polizisten. Die Lübecker Staatsanwaltschaft wirft ihnen Körperverletzung mit Todesfolge vor, wie die Anklagebehörde am Mittwoch mitteilte. Nach Ansicht der Ermittler starb der Mann, weil er brutal auf einem Krankenbett fixiert wurde.

Auf dem Krankenbett fixiert

Was war passiert? Am 20. August 2017 randalierte laut Anklage ein 33-Jähriger in Lübeck-Blankensee, beschädigte Autos und Mülltonnen. Polizisten hielten ihn für verwirrt und brachten ihn in eine Lübecker Klinik. Bereits während des Transportes im Polizeifahrzeug hatte der Mann sich laut Staatsanwaltschaft heftig gewehrt und sich auch bei der Einlieferung in die Klinik weiterhin "hochgradig aggressiv" verhalten. Dort sollte der aggressive und womöglich unter Drogen stehende Mann auf Anweisung einer Ärztin auf dem Krankenbett fixiert werden.

Ärzte mussten reanimieren

Die Ermittler sind sich sicher, dass der Mitarbeiter eines Sicherheitsdienstes dabei mehrfach ein Kissen an den Kopf des Patienten drückte. Um festzustellen, ob der Patient noch atmete, soll der damals 19-jährige Sicherheitsmitarbeiter das Kissen in Abständen immer wieder angehoben und für die anderen Beteiligten vernehmbar laut geäußert haben, dass der Mann noch atme, teilte die Staatsanwaltschaft mit. Der 33-Jährige bekam offenbar keine Luft mehr und musste reanimiert werden. Er lag anschließend im künstlichen Koma - einige Wochen später starb er in der Klinik.

