Aminata Touré: Russland hat nicht das Recht, Grenzen neu zu ziehen Stand: 24.02.2022 11:07 Uhr Der Einmarsch der russischen Armee in die Ukraine hat am Vormittag auch den Schleswig-Holsteinischen Landtag beschäftigt. In einer Rede brachte Landtagsvizepräsidentin Aminata Touré (Grüne) das Entsetzen der Abgeordneten zum Ausdruck.

Mit Erschütterung habe man die Berichte verfolgt, dass der Konflikt in der Ost-Ukraine in den frühen Morgenstunden weiter eskaliert sei, so Landtagsvizepräsidentin Aminata Touré. Der russische Präsident Wladimir Putin habe mit dem Angriff auf die Ukraine begonnen und damit den Krieg in das Herz Europas getragen: "Wir alle hatten gehofft und geglaubt, dass das 'Recht des Stärkeren' zumindest auf unserem Kontinent nicht länger als Mittel der Politik in Betracht gezogen würde; dass wir alle die Lehre aus den Schrecken und den Gräueln des Ersten und vor allem des Zweiten Weltkriegs gezogen hätten, unter dem vor allem die ukrainische und die russische Bevölkerung zu leiden hatte."

"Argumentation lässt Welt erschaudern"

Toure führte weiter aus: "Kriege führen nicht zu nationaler Größe, zu Ruhm oder zu Ehre, sondern sie zerstören das Lebensglück, sie bringen Schmerz, Verzweiflung und menschliche Abgründe. Nichts vermag das zu rechtfertigen, und nichts gibt Russland das Recht, die Grenzen in Europa mit Gewalt neu zu ziehen." Die Welt lasse sich nur miteinander verändern, so Touré. Die Argumentationsmuster, die von russischer Seite nun im wahrsten Sinne des Wortes ins Feld geführt würden, ließen die Welt erschaudern, sagte die Landtagsvizepräsidentin.

Dringlichkeitsdebatte für 12 Uhr angesetzt

Touré sagte, man appelliere an Russland, an den Verhandlungstisch zurückzukehren, statt den Frieden zu brechen und das Selbstbestimmungsrecht der Völker mit Soldatenstiefeln zu treten. Der Landtag unterbrach seine Sitzung nach einem kurzen Innehalten und wird am Mittag nach einem Dringlichkeitsantrag über die Lage in der Ukraine debattieren.

Weitere Informationen Russland greift Ziele in der Ukraine an Nach der Ankündigung von Präsident Putin hat der russische Militäreinsatz in der Ukraine begonnen - offenbar im ganzen Land. Die aktuellen Ereignisse im Überblick. mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 24.02.2022 | 11:00 Uhr