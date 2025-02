Stand: 10.02.2025 15:25 Uhr AktivRegio fördert Museumsschiff in Tönning

Die AktivRegion südliches Nordfriesland fördert die Restaurierung eines Fischkutters aus Holz. Der alte Kutter stammt aus dem Jahr 1951 und ist in der Dawartz-Werft in Tönning gebaut worden. Die Tönninger Traditionsschiffe GbR will das Holzschiff als Denkmal der maritimen Tradition erhalten. Dafür muss zum Beispiel ein neuer Großmast angefertigt werden. In Zukunft sollen Besucher das Schiff anschauen können, außerdem sind auch Rundfahrten geplant, auf denen das Wissen über traditionelle Holzschiffe vermittelt werden soll. Die Restaurierungskosten liegen bei rund 42.500 Euro. Mehr als die Hälfte steuert die AktivRegion südliches Nordfriesland bei.

Die Restaurierungskosten liegen bei rund 42.500 Euro. Mehr als die Hälfte steuert die AktivRegion südliches Nordfriesland bei.

Schlagwörter zu diesem Artikel Kreis Nordfriesland Antiquitäten