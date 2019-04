Stand: 05.04.2019 06:13 Uhr

ADAC rechnet mit Osterferien-Reisewelle in SH

Nach Schleswig-Holstein starten heute auch Bremen und Niedersachsen in die Osterferien. Der ADAC rechnet deshalb mit vollen Straßen im nördlichsten Bundesland. Vor allem auf der A1 zwischen Reinfeld (Kreis Stormarn), Lübeck und Neustadt (Kreis Ostholstein) sei mit Staus zu rechnen, aber auch auf der A23 bei Pinneberg - dort befinden sind zahlreiche Baustellen. In Hamburg wird es wohl in der A7-Baustelle eng, auch vor dem Elbtunnel sollten Autofahrer mehr Zeit einplanen.

Wie es aktuell auf den Straßen in Norddeutschland aussieht, sehen Sie in den NDR Verkehrsmeldungen.

Karte: Osterferien: ADAC erwartet drei Stauschwerpunkte

Tourismusagentur: Noch sind Zimmer frei

Osterreisewelle rollt auf den Straßen in SH NDR 1 Welle Nord - Nachrichten für Schleswig-Holstein - 05.04.2019 08:00 Uhr Autor/in: Sven Brosda Zum Wochenende könnte es eng werden auf den Straßen im Land: Durch den Ferienbeginn in Schleswig-Holstein, Bremen und Niedersachsen müssen Autofahrer mit Staus und Behinderungen rechnen.







0 bei 0 Bewertungen Mit von 5 Sternen bewerten Vielen Dank. schließen Sie haben bereits abgestimmt. schließen

Hoteliers und Vermieter von Ferienwohnungen in Schleswig-Holstein haben vor dem Urlauberansturm über Ostern noch Zimmer frei - in einigen Orten wie zum Beispiel Büsum (Kreis Dithmarschen), St.Peter-Ording (Kreis Nordfriesland) und Eckernförde sind die Unterkünfte laut Tourismusagentur Schleswig-Holstein aber schon gut gebucht. Rund um die Lübecker Bucht - zum Beispiel in Scharbeutz, Sierksdorf und Neustadt (alle Kreis Ostholstein) - sei dagegen noch Luft nach oben.

Schleswig-Holstein scheint angesagt wie nie

Die Tourismusagentur rechnet für die Osterferien mit Zehntausenden Gästen in Schleswig-Holstein. Damit setzt sich der Trend fort, der sich schon Anfang des Jahres zeigte: Das Land zwischen den Meeren ist bei Touristen angesagt wie nie. Allein im Januar waren laut Tourismusminister Bernd Buchholz rund eine Million Übernachtungen gezählt worden - ein Plus von 5,3 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum.

Verkehrsinformationen Aktuelle Baustellen in Schleswig-Holstein An zahlreichen Straßen in Schleswig-Holstein wird zurzeit gearbeitet. Hier ein Überblick mit Baustellen auf Autobahnen und Bundestraßen. mehr

Strände sind vorbereitet

Damit sich die Urlauber auch wohl fühlen, haben sich die Gemeinden in den vergangenen Wochen ordentlich ins Zeug gelegt. An den Stränden an Nord- und Ostsee ist von den Folgen der Winterstürme fast nichts mehr zu sehen. Auch Eckernförde hat seine Strände für den Oster-Besucheransturm aufgehübscht. Vermutlich allerdings nur für Spaziergänger, denn bei Wassertemperaturen um die 7 Grad werden sich nur wenige Urlauber in die Ostsee wagen.

Sylt: Camper starten in die Saison Schleswig-Holstein Magazin - 24.03.2019 19:30 Uhr Auf Sylt gibt es sieben Camping-Plätze. Nach dem Winter sind die jedoch noch keine wirklichen Wohlfühloasen. Bis zum Saisonstart im April gibt es also noch viel zu tun.







2,5 bei 4 Bewertungen Mit von 5 Sternen bewerten Vielen Dank. schließen Sie haben bereits abgestimmt. schließen

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 05.04.2019 | 06:00 Uhr