Stand: 29.04.2025 10:52 Uhr 1. Mai-Demo in Lübeck: Für faire Löhne und bessere Arbeitszeiten

Bundesweit rufen die Gewerkschaften zu Aktionen am "Tag der Arbeit" auf: Auch in Lübeck startet am 1. Mai um 9.30 Uhr ein Demonstrationszug durch die Altstadt. Danach sind Reden am Gewerkschaftshaus in der Nähe des Holstentores geplant.

Der Deutsche Gewerkschaftsbund fordert unter anderem einen höheren Mindestlohn, angemessene Arbeitszeiten und einen nationalen Aktionsplan zur Stärkung der Tarifbindung.

Autofahrer in Lübeck müssen am Donnerstagvormittag wegen der Demonstration mit gesperrten Straßen rechnen.

