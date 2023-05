Stand: 22.05.2023 10:56 Uhr Kinder- und Jugend-Literaturfestival startet in Hannover

Das Festival Salto Wortale in Hannover hat begonnen. Die Veranstalter wollen damit Kinder an Bücher heranführen und für das Lesen begeistern. Heute startete das Festival im Zirkuszelt am Neuen Rathaus. Vom 31. Mai bis zum 7. Juni wird außerdem eine große Buchausstellung im Stadtteilzentrum Mühlenberg präsentiert. Das diesjährige Festival-Motto lautet "Starke Gefühle". 1.400 Schülerinnen und Schüler der Klassen eins bis acht können sich unter anderem in Schreibwerkstätten und mit Kinder- und Jugendbuchautoren damit auseinandersetzen. Für Kitas gibt es in diesem Jahr zum ersten Mal einen Programmtag.

