Stand: 26.02.2024 09:29 Uhr Zoo Osnabrück zählt bei Inventur fast 3.200 Tiere

Bei einer Inventur im Zoo Osnabrück haben die Mitarbeitenden fast 3.200 Tiere aus knapp 300 Arten erfasst. Dieses Ergebnis der aktuellen Zählaktion hat der Zoo bekannt gegeben. Demnach sind im vergangenen Jahr zehn Tierarten dazugekommen. Vor allem bei den Fischen im neuen Aquarium gab es Zuwachs. Für das Zuchtprogramm zogen sieben neue Tiere in den Zoo, darunter ein Seelöwen- und ein Elefantenbulle. Ein Höhepunkt für den Zoo im vergangenen Jahr war die Geburt des Nashornjungtiers "Lisbeth". Sie ist der erste lebende Nachwuchs in 44 Jahren Nashornhaltung in Osnabrück.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Osnabrück | 26.02.2024 | 08:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Tiere