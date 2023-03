Nashorn-Kalb im Zoo Osnabrück zur Welt gekommen Stand: 03.03.2023 19:56 Uhr Am 19. Februar ist im Zoo Osnabrück ein Nashorn-Mädchen mit dem Namen Lisbeth geboren worden. Die Freude über das Jungtier war nach Angaben einer Sprecherin groß.

"1979 kamen die ersten Nashörner in den Zoo Osnabrück - seitdem hoffen wir auf Nachwuchs", so Fritz Brickwedde, Präsident der Zoogesellschaft Osnabrück. Schon im Jahr 2021 war die Mutter des jetzigen Kalbs trächtig gewesen. Das Tier kam allerdings tot auf die Welt. Die Geburt von Lisbeth habe nur drei Minuten gedauert, sagte der zoologische Leiter Tobias Klumpe. Das Neugeborene habe 40 Kilogramm gewogen. Nachdem Mitarbeitende des Zoos Mutter und Kind untersucht hatten, seien beide zunächst nur aus der Ferne beobachtet worden, um ihnen Ruhe zu gönnen und eine feste Mutter-Kind-Bindung zu fördern, so Klumpe. Seit Jahren bemühe sich der Zoo, die Haltungsbedingungen für Nashörner zu optimieren, um eine Zucht zu ermöglichen.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Osnabrück | 03.03.2023 | 15:00 Uhr