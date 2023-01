Stand: 04.01.2023 19:23 Uhr Von Puschelschwanz bis Schnabelspitze - Zoo zählt durch

Der Zoo am Meer in Bremerhaven hat bei einer jährlichen Inventur mehr als 1.000 Tiere gezählt. Am Mittwoch waren die letzten Tiere dran: Königspythons, Seelöwen und Eisbären. Bei den anderen Tieren wurde bereits früher nachgezählt. Die Zahlen gibt der Zoo nach eigenen Angaben an die Naturschutzbehörde und den Amtstierarzt weiter. Zudem fließen sie in die internationale Datenbank für Zoos ein.

Geheimwaffe Mayo

Zu den besonderen Herausforderungen gehören das Messen und Wiegen. Bei den Eisbären hilft hier beispielsweise Mayonnaise an der Wand: Wenn sich die Tiere nach der Soße recken, werden sie gemessen. Auch mit den Besucherzahlen zeigte sich der Zoo im Jahresrückblick zufrieden. Rund 330.000 Besucher seien in den Tierpark gekommen.

Dieses Thema im Programm: Hallo Niedersachsen | 04.01.2023 | 19:30 Uhr