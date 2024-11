Stand: 29.11.2024 11:07 Uhr Zoo Osnabrück freut sich über Nachwuchs bei den Schimpansen

Im Zoo Osnabrück ist am Mittwoch ein Schimpansenbaby zur Welt gekommen. In sechs Metern Höhe und innerhalb weniger Sekunden habe Mutter "Tamika" das Junge zur Welt gebracht, sagte eine Sprecherin des Zoos. Seitdem kümmere "Tamika" sich liebevoll um den Nachwuchs. Das Geschlecht kleinen Schimpansen ist noch nicht bekannt, weil die Mutter ihr Kind laut Zoo stets nah bei sich trägt. Deshalb werde das Schimpansenbaby wohl erst in ein paar Wochen einen Namen bekommen, hieß es. Damit "Tamika" und ihr Nachwuchs die nötige Ruhe haben, bleibt das Schimpansenhaus zunächst geschlossen. In ein paar Tagen soll es laut Zoo dann wieder für Besucherinnen und Besucher geöffnet werden.

