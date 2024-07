Stand: 31.07.2024 08:21 Uhr Für das Tierwohl: Sanierung im Zoo Osnabrück in vollem Gange

Die Sanierungsarbeiten im Zoo Osnabrück schreiten voran. Die Zoo-Handwerker haben nach Angaben des Geschäftsführers Philipp Bruelheide bereits zahlreiche Bereiche erneuert. So seien rund 500 Quadratmeter der Außenanlagen von Giraffen, Impalas und Kudus saniert worden, um die Flächen ebener und angenehmer für die Tiere zu gestalten. Auch der Höhenpfad in der Nordamerika-Tierwelt Manitoba erstrahle nach umfassenden Erneuerungen in neuem Glanz, heißt es in einer Mitteilung. Das in die Jahre gekommene Klammeraffenhaus habe eine neue Regenwald-Folie an den Scheiben erhalten und sei im Inneren umgestaltet worden. "In den letzten Wochen und Monaten ist viel passiert, auch wenn nicht alle Maßnahmen sofort auffallen", teilte der Geschäftsführer Bruelheide mit. Was die Besucher besonders freuen dürfte: Die beliebte Scooterbahn, die seit März 2020 außer Betrieb war, ist nun wieder geöffnet.

