Stand: 28.06.2024 15:34 Uhr Premiere im Zoo Osnabrück: Nachwuchs für gefährdete Vogelart

Der Zoo Osnabrück freut sich über tierischen Nachwuchs. Zum ersten Mal haben dort Waldrappe Küken bekommen. "Es sind drei Nester mit insgesamt fünf Küken. Das erste Küken ist schon Anfang Mai geschlüpft, das letzte erst Ende Mai", erklärte die Leiterin des Vogelreviers, Kirsten Bischoff am Freitag. Die jungen Vögel waren demnach anfangs im Innenbereich, wo die Waldrappe ihre Nester anlegen. In den letzten Tagen hätten sie erste Flugversuche gestartet und somit auch den für Zoobesucher sichtbaren Teil der Voliere erkundet, so Bischoff. Waldrappe brüten nach Angaben des Zoos in der Regel für 21 bis 26 Tage. Nach ungefähr 40 Tagen werden die Jungen flügge. Der Kopf der Jungtiere ist anfangs noch mit Federn bewachsen, die rote Färbung entwickelt sich zudem noch. Ausgewachsene Tiere haben einen rötlichen Schnabel und einen kahlen Kopf mit langen Nackenfedern. Der Waldrapp gilt laut dem Naturschutzbund Deutschland (NABU) als einer der am stärksten bedrohten Vögel weltweit.

