Wirtschaft in Osnabrück und Emsland noch immer pessimistisch

Die Wirtschaft in der Region zwischen Osnabrück, Emsland und Grafschaft Bentheim stagniert auf einem niedrigen Niveau. Der Konjunkturklimaindex der regionalen Industrie- und Handelskammer (IHK) liegt zu Beginn des Jahres nahezu unverändert ein Drittel unter dem langjährigen Durchschnitt. Fast die Hälfte der regionalen Unternehmen rechnet in den kommenden Monaten sogar mit einer nochmals schlechteren Konjunktur. Das zeigen die aktuellen Untersuchungen von IHK und Creditreform Osnabrück/Nordhorn. Das Hauptproblem sei die wirtschaftspolitische Unsicherheit, wegen der Unternehmen kaum planen könnten. Hinzu kämen die ausufernde Bürokratie und steigende Arbeitskosten, so die IHK.

