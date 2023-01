Nord/LB prognostiziert geringes Wirtschaftswachstum für 2023 Stand: 25.01.2023 18:41 Uhr Experten der Norddeutschen Landesbank (Nord/LB) rechnen für 2023 mit einem geringen Wirtschaftswachstum für Niedersachsen. Gründe seien die Energiekrise, Lieferkettenprobleme und die hohen Inflation.

In der am Mittwoch vorgestellten Prognose hieß es, dass ein regionales Wirtschaftswachstum in Höhe von 0,3 Prozent erwartet werde. Christian Lips, Chefvolkswirt der Nord/LB, sieht jedoch Grüne positiv auf das Jahr zu blicken: "Das wirkt vielleicht erst einmal etwas paradox, weil die ganzen Kriegs- und Krisenauswirkungen noch nicht vorbei sind. Aber die Ausgangslage ist deutlich besser als das, was wir vor drei- oder vier Monaten befürchtet haben."

Prognose: Inflationsrate bleibt Thema

Als "hartnäckig" wird sich laut der Experten der Nord/LB weiter die Inflationsrate erweisen. Lips geht davon aus, dass die Europäische Zentralbank (EZB) die Leitzinsen erhöhen wird, um der Entwertung des Geldes entgegenzusteuern. Das steigende Zinsniveau könnte jedoch dazu führen, dass Konsum und Investitionen eingeschränkt werden. Verbraucher bleiben im Moment eher vorsichtig. Für 2023 prognostiziert die Nord/LB ein Absinken der Verbraucherpreise auf 6,5 Prozent.

