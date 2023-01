Stand: 23.01.2023 06:15 Uhr IHK: Regionale Wirtschaft ist weiter pessimistisch

Die Konjunktur in der Wirtschaftsregion Osnabrück-Emsland-Grafschaft Bentheim befindet sich weiter im Krisenmodus. Das ist das Ergebnis einer Umfrage der Industrie- und Handelskammer und der Creditreform Osnabrück/Nordhorn. Viele Unternehmen blickten demnach zwar positiver in die Zukunft, der Großteil sei aber nach wie vor pessimistisch, heißt es. Ein Grund ist unter anderem die unsichere Lage im Energiesektor. Aber auch Lieferprobleme und die fehlende Kaufkraft bei Verbrauchern trüben die Zukunftsaussichten der Unternehmen in der Region ein.

Schlagwörter zu diesem Artikel Konjunktur