Wie Batterien aus Elektroautos nachhaltig recycelt werden Stand: 01.10.2023 19:54 Uhr In Meppen recycelt eine Firma künftig Autobatterien, um wertvolle Rohstoffe wie Lithium und Kobalt zu gewinnen. Wie wichtig - und wie nachhaltig ist das? Peter Michalowski von der TU Braunschweig gibt Antworten.

Herr Michalowski, wie wichtig ist es überhaupt, dass Batterien aus Elektrofahrzeugen recycelt werden?

Peter Michalowski: Aus unserer Sicht ist das unerlässlich, wir haben in Deutschland und Europa eine enorme Rohstoffabhängigkeit, insbesondere von China. Wir haben mit solchen Abhängigkeiten schlechte Erfahrungen gemacht, zum Beispiel bezogen auf das russische Gas. Da ist es entscheidend, die Rohstoffe, die wir bereits im Kreislauf haben, wiederzugewinnen.

Abhängigkeiten sind das eine, aber wie umweltfreundlich ist es überhaupt, die Batterien zu recyclen?

Videos 4 Min E-Autos: Was taugen die Batterien von Gebrauchtwagen? Beim E-Auto entscheidet die Leistungsfähigkeit der Batterie über die Reichweite. Es gibt verschiedene Testmöglichkeiten. (05.04.2023) 4 Min

Michalowski: Es kommt immer auf die einzelnen Materialien an. Wir arbeiten an der TU arbeiten, diese Prozesse noch effizienter und noch umwelfreundlicher zu gestalten. Das ist auch deshalb besser, weil man bei der Kobaltgewinnung, etwa im Kongo, neben Umwelt- auch die sozialen Folgen berücksichtigen muss.

Welche Rahmenbedingungen sind denn entscheidend, damit der Prozess am Ende tatsächlich umweltfreundlich ist?

Michalowski: Aus meiner Sicht sind das drei Punkte: Wir brauchen zum einen hohe Recyclingquoten. Entscheidend ist auch der Energiemix: Das ganze bringt nichts, wenn wir die Energie durch Kohlekraftwerke gewinnen. Energie sollte aus Erneuerbaren Energien stammen und die Prozesse sollten möglichst energieeffizient sein. Der dritte Punkt ist, dass auch die Hilfsstoffe wie Säuren, Laugen und Wasser möglichst im Kreislauf geführt werden sollten.

Was sind denn die größten Klippen im Recyclingprozess?

Michalowski: In unserem Forschungsprojekt ist die größte Herausforderung das Erreichen der durch die Politik vorgegebenen Recyclingquoten. Bei einigen Stoffen wie Kobalt sind wir schon sehr gut, bei anderen wie Lithium ist da noch Potenzial. Ich bin zuversichtlich, dass wir das gemeinsam schaffen.

Welche Stoffe sind besonders wertvoll und welche sind schwer zu recyclen?

Michalowski: Besonders wertvoll sind die sogenannten Übergangsmetalle, zuallererst Kobalt, aber auch Nickel, mit Abstrichen Mangan und natürlich Lithium. Und Lithium ist auch das Material, das besonders schwer zu recyceln ist. Auf der anderen Seite wäre es dann Graphit. Graphit ist weniger kritisch, aber auch hier wird man recyceln müssen. Derzeit kommen etwa 90 Prozent des Graphits aus China.

Und dann ist das Batterie-Recycling an sich sehr energieintensiv, oder?

Michalowski: Ja, also definitiv sind Recyclingprozesse energieintensiv. Das kommt dann noch mal auf die konkreten Prozesse an. Da gibt es auch verschiedene Routen. Es gibt nicht die eine Recyclingroute, auf die man sich festlegt. Da gibt es Verfahren, die mit sehr hohen Temperaturen arbeiten. Bei anderen Verfahren spielen mechanische Prozesse eine größere Rolle oder am Ende chemische Verfahren.

Wie sieht es mit Wasser und Chemikalien im Recyclingprozess aus?

Michalowski: Beim Recycling werden definitiv viele Flüssigkeiten eingesetzt, etwa in Laugungsprozessen mit Säuren und Wasser. Aber wenn man eben dieses Wasser wiederaufbereitet, dann lässt sich das Recycling auch aus umwelttechnischer Sicht gut darstellen.

Wann geht es so richtig los? In acht Jahren? Oder in zehn Jahren?

Michalowski: Ich gehe schon davon aus, dass es vielleicht ein bisschen früher klappt. Ich könnte mir gut vorstellen, dass die Zahlen da in den nächsten vier, fünf Jahren bereits stark ansteigen werden.

Wie gut steht Niedersachsen bei dem Thema im bundesweiten Vergleich da?

Michalowski: Ich sehe hier definitiv Niedersachsen in einer sehr guten Ausgangsposition, in Deutschland eine führende Rolle einzunehmen. Aber sicherlich nicht alleine. Es gibt ja gerade im Süden der Republik noch andere Länder, die die Expertise haben, die auch die entsprechenden Automobilhersteller im Rücken haben. Aber ich denke, das muss auch kein Schaden sein.

Die Fragen stellt Annette Deutskens.

Schlagwörter zu diesem Artikel Energiewende