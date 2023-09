Stand: 29.09.2023 09:05 Uhr Münchener Unternehmen will Batteriespeicher in Weener bauen

Das Unternehmen Kyon Energy aus München investiert im kommenden Jahr mehrere Millionen Euro in einen Batteriespeicher im ostfriesischen Weener. Das hat die Stadt mitgeteilt. Das Geld soll in das Industriegebiet am Mühlentief fließen. Der Batteriespeicher hat eine Kapazität von rund 40 Megawattstunden. Die Nähe zum Umspannwerk in Weener und der Zugriff auf den Windstrom in der Region machten den Standort für einen Speicher interessant, sagte Weeners Bürgermeister Heiko Abbas (CDU). Der Bau des Batteriespeichers soll schnellstmöglich beginnen. "Wir haben vereinbart, dass die Firma Kyon Energy den ersten Teilabschnitt einer neuen Erschließungsstraße baut", so Abbas. Die Straße könnte in Zukunft die übrige Fläche des Industriegebietes am Mühlentief erschließen. Dies sei ein guter Schritt, um die übrigen Flächen vor Ort künftig zu entwickeln, hieß es weiter.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Oldenburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Oldenburg | 29.09.2023 | 07:30 Uhr