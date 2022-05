War es ein Wolf? Umweltministerium prüft Schafsrisse in Berge Stand: 31.05.2022 20:43 Uhr Nach dem mutmaßlichen Riss zahlreicher Schafe durch einen Wolf in Berge im Landkreis Osnabrück erneuert Umweltminister Olaf Lies (SPD) seine Forderung nach einen Bestandsmanagement.

Laut Ministerium wurden 16 Tiere bei dem Angriff getötet, mindestens sechs Lämmer werden noch vermisst. Zähle man die ungeborenen Lämmer mit, seien mindestens 25 Tiere den Rissen zum Opfer gefallen, heißt es weiter. Schäfer Kai Mithöfer spricht davon, dass er mindestens 70 Tiere verloren hat. Seine 250 hochtragenden Mutterschafe seien in Panik geraten und hätten sich infolgedessen am Schutzzaun zusammengedrängt. Einige Tiere wurden dabei von ihren Artgenossen totgetrampelt, andere gerissen. Weil die Muttertiere kurz vor der Geburt standen, zählen die toten Schafe für Mithöfer doppelt. Darüber hinaus seien 18 Lämmer in den Tagen nach dem Wolfsangriff tot geboren worden.

VIDEO: Weidetierhalter protestieren gegen Wolfs-Ausbreitung (29.04.2022) (3 Min)

Ausnahmegenehmigung für Wolfsabschuss?

Wenn die Ergebnisse der DNA-Analyse vorliegen und es tatsächlich ein Wolf war, dann wäre es der folgenschwerste Vorfall in Niedersachsen. Das Land prüfe nun die Umstände der Risse, sagte Umweltminister Lies. Gegebenenfalls sei eine Ausnahmegenehmigung für den Abschuss von Wölfen möglich und notwendig. "Das Beispiel zeigt einmal mehr, dass uns noch immer das geeignete rechtliche Instrumentarium fehlt", sagte der SPD-Politiker. Die Ampel-Koalition habe Regelungen für ein regionales Bestandsmanagement in Aussicht gestellt. "Ich fordere dringend die bundesrechtliche Umsetzung." Andernfalls drohe die Stimmung in den stark betroffenen Regionen vollends zu kippen. Die Risse der Schafe seien eine hohe emotionale Belastung für die betroffenen Weidetierhalter und die Menschen in der Region, was er sehr ernst nehme, sagte Lies.

"Das war unfassbar, was ich da gesehen habe"

Der Anblick vom Wochenende wird Schäfer Mithöfer wohl nie vergessen: Als er auf die Weide zwischen Berge und Herzlake kam, wo die Schafe zur Landschaftspflege eingesetzt werden, fand er zahlreiche Schafskadaver vor, berichtet er. Auch einige schwer verletzte, aber noch lebende Tiere waren darunter. "Das war unfassbar, was ich da gesehen habe, so etwas habe ich noch nicht mitgemacht", sagte er dem NDR in Niedersachsen. Nach Einschätzung des zuständigen Wolfsberaters handelt es sich um einen Wolfsangriff. Dass die Herde von Wölfen angegriffen wurde, hat Mithöfer in der Vergangenheit bereits erlebt. Allerdings seien dabei ein, zwei Tiere gerissen worden.

Schäfer soll für ungeborene Lämmer entschädigt werden

In der Region hatte es in der Vergangenheit immer wieder Angriffe auf Weidetiere gegeben. Im Februar vergangenen Jahres war ein Wolf in dieser Region erlegt worden. Für Schäfer Mithöfer gibt es indes einen kleinen Trost: Er soll nach Angaben aus dem Ministerium auch für die ungeborenen Lämmer entschädigt werden.

