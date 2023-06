Vorreiter: Osnabrück stellt alle Grundschulen auf Ganztag um Stand: 27.06.2023 20:52 Uhr Ab 2026 wird der Rechtsanspruch auf Ganztagsbetreuung in Grundschulen schrittweise eingeführt. Für viele Städte und Kommunen ist das kaum zu schaffen. Osnabrück will schon nächstes Jahr so weit sein.

von Andreas Gervelmeyer

Osnabrücks Oberbürgermeisterin Katharina Pötter (CDU) ist selbst dreifache Mutter und freut sich persönlich über diesen Vorstoß in Niedersachsen. Sie glaubt, einen "relativ guten, qualitätsvollen, schnellen Weg der Umsetzung gefunden" zu haben - "den ich bisher noch bei keiner anderen Kommune wahrgenommen habe". In ihrem Amtszimmer im historischen Rathaus bespricht sie mit Schuldezernent Wolfgang Beckermann (parteilos) die anstehende Ratssitzung. Dienstagabend steht die Beschlussvorlage zu den Plänen der Ganztags-Schulbetreuung auf der Tagesordnung. Pötter schlägt dem Stadtrat vor, die restlichen zehn von 25 Grundschulen in Osnabrück schnell zu Ganztagsschulen umzubauen. Und zwar schon zwei Jahre eher als der Bund das vorschreibt. Der will ab 2026 schrittweise die Ganztagsförderung einführen - zunächst für die erste Klasse, ein Jahr danach für die zweite Stufe - bis 2029 alle Grundschulkinder Anspruch darauf haben.

Acht Millionen Euro soll die Umstellung kosten

Die Gesamtkosten für die Komplettbetreuung in Osnabrück liegen bei acht Millionen Euro. Darin sind gut eineinhalb Millionen Euro für die beschleunigte Variante enthalten. Schnellstmöglich sollen Übergangslösungen geschaffen werden. Das funktioniert zum Beispiel durch mobile Räume, also Container für das benötigte Mehr an Platz. Die Stadt Osnabrück profitiert aber auch von dem breit aufgestellten Hort-Angebot. Die extra nutzbare Nachmittagsbetreuung ist in manchen Grundschulen schon vorhanden, Räumlichkeiten und Mitarbeitende ebenfalls. Rund die Hälfte der städtischen Grundschulen muss noch umgestellt werden. Bei den zehn Einrichtungen fehlen unter anderem Mensen und zusätzliche Räume.

Weitere Informationen Bürgermeister kritisieren Landespolitik als "realitätsfremd" Bei der Versammlung des Städte- und Gemeindebundes in Spelle forderten sie unter anderem mehr Geld für Ganztagsschulen. (14.06.2023) mehr

Qualität soll in Osnabrück nicht leiden

Andere Städte und Kommunen halten sogar das Schuljahr 2026/2027 als Zielvorgabe für unrealistisch. Ab dann gilt aber bundesweit ein verbindlicher Anspruch auf Ganztagsbetreuung. Zu hohe Kosten für die Anpassungen der Grundschulen, Personalmangel und vor allem zu wenig Zeit sind die Argumente gegen eine schnelle Umsetzung. In Osnabrück sieht das ganz anders aus. Ob durch das Tempo der Betreuungs-Anpassung die Qualität der Angebote leidet, verneint die Oberbürgermeisterin klar. "Da habe ich überhaupt keine Sorge, dass die Schnelligkeit auf Kosten der Qualität geht", sagt Pötter. "In baulicher Hinsicht mag das so sein. Aber da muss man eben auch ehrlich sein. Was will man in erster Linie? Eine Möglichkeit, dass es ein gutes Mittagessen gibt? Oder ist es wichtiger, dass das in einem perfekten Ausbau-Zustand passiert?"

Mit Unterstützung von Horten und Vereinen soll Betreuung bis 15.30 Uhr klappen

Die Stadt gibt auch mehr Geld aus für ein Mehr-Angebot. Kommunale Mittel werden investiert, damit eine hochwertige Ganztags-Koordination zur Verfügung gestellt wird. Durch das Vernetzen mit den Hort-Einrichtungen, Sport- und Musikvereinen soll ein breites Angebot für die Betreuung bis 15.30 Uhr geschaffen werden. In der Ratssitzung wird die 20-seitige Beschlussvorlage jetzt verabschiedet und dann wird es in Osnabrück bereits für das Schuljahr 2024/2025 eine Ganztagsbetreuung in allen Grundschulen geben. Wenn die Pläne aufgehen.

Dieses Thema im Programm: Hallo Niedersachsen | 27.06.2023 | 19:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Schule