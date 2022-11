Stand: 21.11.2022 08:55 Uhr Vogelgrippe: Behörden heben Schutzzone im Kreis Emsland auf

Nach dem Vogelgrippe-Ausbruch im Landkreis Emsland haben die Behörden teilweise Entwarnung gegeben. Heute wollen sie die Schutzzone in der Gemeinde Lorup aufheben. Das Gebiet wird nun zur Überwachungszone. Als Grund gab eine Landkreis-Sprecherin an, dass keine weiteren Fälle der Krankheit in der Gemeinde aufgetreten seien. Vor drei Wochen war die Vogelgrippe in Lorup ausgebrochen. Veterinäre mussten rund 60.000 Masthähnchen töten.

