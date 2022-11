Stand: 02.11.2022 18:28 Uhr Erneut Vogelgrippe-Ausbruch in Mastbetrieb in Lorup

In Lorup in der Samtgemeinde Werlte gibt es einen weiteren Ausbruch der Vogelgrippe. Wie der Landkreis Emsland mitteilte, ist die Tierseuche in einem Geflügelbetrieb mit rund 60.000 Masthähnchen ausgebrochen. Die Tiere seien bereits getötet und die Ställe desinfiziert worden. Der betroffene Betrieb liegt in einer bereits bestehenden Schutzzone. Es gibt daher nur wenige weitere Geflügelbetriebe, die in die neu eingerichtete Sperrzone fallen. Nach Angaben einer Sprecherin des Landkreises handelt es sich um den fünften Vogelgrippe-Ausbruch in Lorup in diesem Jahr. Die Viruserkrankung taucht seit Jahren immer wieder in Deutschland auf. Sie wird durch Wildvögel eingeschleppt und kann große wirtschaftliche Schäden verursachen - ist ein Bestand befallen, müssen alle Tiere dort getötet werden.

Weitere Informationen Vogelgrippe in Lorup: 4.300 Puten in Mastbetrieb getötet Der Landkreis Emsland hat eine Schutzzone eingerichtet, sie gilt ab Mittwoch. In der Schutzzone gibt es 30 Betriebe. mehr

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Osnabrück Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Osnabrück | 02.11.2022 | 15:00 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Tiere