Stand: 16.04.2023 14:24 Uhr Unfall nach Wendemanöver: Motorradfahrer verletzt sich schwer

In Osnabrück ist am Freitagnachmittag ein 58-jähriger Motorradfahrer bei einer Kollision mit einem Pkw schwer verletzt worden. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, war ein 51-jähriger Autofahrer mit seinem Wagen zum Wenden auf einer zweispurigen Straße von der rechten auf die linke Seite gewechselt. Dabei habe er einen von hinten ankommenden Motorradfahrer übersehen. Dieser krachte daraufhin mit seinem Motorrad frontal in die Fahrerseite des Autos. Der 58-Jährige wurde schwer verletzt in eine Klinik gebracht. Der Pkw-Fahrer und seine beiden Mitfahrer erlitten leichte Verletzungen.

17.04.2023