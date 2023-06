Stand: 14.06.2023 12:16 Uhr Unfall am Bahnübergang: Auto kollidiert mit Lok

In Wetschen bei Diepholz ist am Mittwochmorgen ein Mann schwer verletzt worden, als er an einem Bahnübergang mit seinem Auto mit eine vorbeifahrenden Diesellok kollidierte. Ein Sprecher der Polizei konnte nicht erklären, wie es zu dem Unfall kam - der Übergang sei zwar ohne Schranken, jedoch liegen auf beiden Seiten Felder und die Gleise seien von der Straße aus gut einsehbar. Ein Andreaskreuz weise außerdem darauf hin, das Züge hier Vorfahrt haben. Die Lok wurde nur leicht beschädigt, das Auto war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Ein Rettungswagen brachte den 58 Jahre alten Autofahrer in ein Krankenhaus. Der Lokführer blieb unverletzt. Auf der Bahn-Nebenstrecke ist nach Angaben des Polizeisprechers selten Betrieb, nur unregelmäßig würden Züge mit Industriegütern darauf fahren. Zuletzt war es in Niedersachsen vermehrt zu Unfällen an Bahnhübergängen gekommen.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Osnabrück Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Osnabrück | 14.06.2023 | 13:30 Uhr