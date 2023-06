Stand: 06.06.2023 19:23 Uhr Erneut Unfall an Bahnübergang: Regionalzug erfasst Auto

Im Landkreis Gifhorn ist ein Auto mit einem Regionalzug zusammengestoßen. Der Unfall geschah am Dienstagnachmittag auf einem unbeschrankten Bahnübergang nahe Eutzen. Nach Angaben der Gifhorner Polizei wurde die Autofahrerin verletzt mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen. Die Bahnstrecke zwischen Gifhorn und Uelzen wurde gesperrt. Die rund 60 Bahnreisenden wurden mit Bussen weitertransportiert, der Zug in den Bahnhof Wittingen gebracht.

In Niedersachsen hatte es zuletzt eine Reihe von Unfällen an Bahnübergängen gegeben. Mehrere Menschen starben.

