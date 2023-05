Tödlicher Unfall an Bahnübergang - Trecker kollidiert mit Zug Stand: 05.05.2023 09:55 Uhr Bei einem Unfall an einem Bahnübergang im Landkreis Rotenburg ist ein Treckerfahrer gestorben. Es ist bereits die dritte schwere Kollision mit einem Zug innerhalb kurzer Zeit in Niedersachsen.

Der 79-jährige Treckerfahrer hatte laut Polizei den Bahnübergang in der Feldmark zwischen Mulmshorn und Bötersen am Donnerstagabend überqueren wollen. Dabei war er mit einem Zug kollidiert. Der Treckerfahrer starb noch an der Unfallstelle. Der 50-jährige Lokführer blieb unverletzt. Eine Schranke gibt es bei dem Bahnübergang nicht. Die Polizei schätzt den Sachschaden auf rund 50.000 Euro.

Unfälle am Bahnübergängen auch in Neustadt und Emden

Bereits vor rund zwei Wochen waren ein 22-jähriger Autofahrer und zwei Frauen bei einer Kollision mit einem Zug in Neustadt am Rübenberge (Region Hannover) gestorben. Der Fahrer hatte die geschlossene Schranke umfahren. Nach dem Unfall hat die Deutsche Bahn eine Info-Kampagne zu Bahnübergängen gestartet. Zuletzt ist eine 58-jährige Autofahrerin am vergangenen Mittwoch bei einem Unfall an einem Bahnübergang schwer verletzt worden. Sie stieß beim Überqueren mit einem Güterzug zusammen. Laut Polizei waren die Schranken an dem Übergang nicht geschlossen - weshalb wird noch ermittelt.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Lüneburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 05.05.2023 | 09:00 Uhr