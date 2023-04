Stand: 03.04.2023 16:06 Uhr Unbekannte zerkratzen elf Autos auf Disco-Parkplatz

In der Nacht zu Sonntag haben Unbekannte auf dem Parkplatz einer Diskothek in Osnabrück elf Autos zerkratzt - jeweils an unterschiedlichen Stellen am Fahrzeug. Wie die Polizei mitteilte, erstatteten alle Eigentümer der beschädigten Wagen noch in der Nacht Anzeige. Die Ermittler suchen nun nach Zeugen, die Hinweise zu den Tätern geben können, und bitten, sich unter der Telefonnummer (0541) 327-2215 oder -3203 zu melden.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Osnabrück | 04.04.2023 | 07:30 Uhr