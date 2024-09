Umweltschutz lernen am Alfsee: Naturschutzzentrum öffnet wieder Stand: 27.09.2024 15:13 Uhr Das Naturschutz- und Bildungszentrum am Alfsee wird am Samstag wiedereröffnet. Es war vor rund vier Jahren nur wenige Monate nach der Eröffnung von einem Feuer zerstört worden.

Alles ist neu. Unter der Decke des hellen, freundlichen Eingangsbereichs des Naturschutz- und Bildungszentrums (NBZ) direkt am Ostufer des Alfsees bei Rieste (Landkreis Osnabrück) weist eine Gänseschar mit ausgebreiteten Flügeln den Weg in die Ausstellung. Leiter Jürgen Christiansen bleibt vor seinem neuen Lieblingsstück stehen - einem präparierten ausgewachsenen Seeadler. "Wir haben seit vielen Jahren immer mal Tiere gehabt, die hier drüber fliegen. Seit 2020 gibt es ein Brutpaar, also kann man die Tiere jetzt fast täglich sehen", sagt er.

Brandstifter wurden nie gefunden

Im Hintergrund wird noch geschraubt und gebohrt, der Feinschliff läuft. Vor ziemlich genau vier Jahren hatte sich hier ein ganz anderes Bild geboten. Die Halle war ein verkohlter Trümmerhaufen. Das NBZ-Team watete durch das knöcheltiefe Löschwasser im Bürotrakt, um zu retten, was zu retten war. Bis heute ist unklar, wer das Feuer in dem Zentrum gelegt hat. Er könne immer noch nicht verstehen, wie jemand so etwas machen kann, sagt Christiansen. "Wir wollten den Leuten hier was Nettes präsentieren. Wir haben niemanden angegriffen."

Entscheidung für Wiederaufbau fiel schnell

Schon bald nach dem Brand entschied die zuständige Samtgemeinde Bersenbrück, alles wieder aufzubauen. Für Landrätin Anna Kebschull (Grüne) das einzig Richtige: "Ich freue mich sehr. Es es ist eine sensationelle Ausstellung. Noch besser als die vor vier Jahren." Die neue Ausstellung ist interaktiv, mit vielen Stationen zum Anfassen und Mitmachen. Die Vorfreude auf den Start bei NBZ-Leiter Christiansen und seinem Team ist groß: "Ich bin sehr gespannt, wie das angenommen wird und ich hoffe, dass wir viele Besuchende haben werden."

