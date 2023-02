Turnhallen-Dach zu schwer: Grün und Photovoltaikanlage müssen weg Stand: 20.02.2023 15:19 Uhr Weil das Dach einer Sporthalle in Osnabrück zu schwer ist, müssen Begrünung und Photovoltaikplatten entfernt werden. Noch ist unklar, wer verantwortlich ist und die Kosten trägt.

Auf dem Turnhallen-Dach am Gymnasium Carolinum wachsen seit dem Neubau im Jahr 2014 Gräser und Blumen. Vergangenes Jahr wurde dort zusätzlich eine Photovoltaikanlage installiert. Als das Dach bei Nacharbeiten gemessen wurde, fiel jedoch auf: Solaranlage und Pflanzen belasten die Konstruktion. Am Montag haben deshalb die Rückbauarbeiten begonnen. In den kommenden sechs Wochen wird zunächst die Photovoltaik-Anlage abgebaut.

Wer bezahlt den Umbau? Stadt sieht zwei mögliche Verantwortliche

Wer sich bei der Gestaltung des Dachs verplant hat und damit die zusätzlichen Kosten für den Umbau tragen muss, ist noch unklar. Laut Stadtsprecher Gerd Meyering wurde die Statik beim Bau der Halle 2014 richtig berechnet. Entweder habe dann der Planer bei den weiteren Schritten einen Fehler gemacht oder die ausführende Firma habe mehr Gründachsubstrat verteilt als vorgesehen.

Konstruktion hätte unter zusätzlicher Last nachgeben können

Eine Gefahr für Schülerinnen und Schüler sowie Lehrkräfte habe es nicht gegeben, sagte der Stadtsprecher dem NDR Niedersachsen. Gefährlich wäre das hohe Gewicht erst mit zusätzlicher Last durch Schnee geworden.

Erinnerungen an Lingen: 2017 bricht Dach unter Schneedecke ein

Im Januar 2017 war das Turnhallendach der Johannesschule in Lingen unter einer dicken Schneedecke eingebrochen. Zuvor war die Halle vorsorglich gesperrt worden, weil dem Hausmeister Unregelmäßigkeiten an der Decke aufgefallen waren. Statiker und Stadt Lingen einigten sich vor drei Jahren auf einen Vergleich.

Weitere Informationen Sportlehrer gegen Turnhallen als Flüchtlingsunterkünfte Der Landesverband der Sportlehrer argumentiert, dass die Unterbringung von Geflüchteten in Sporthallen unangemessen sei. (19.12.2022) mehr Wieder warmes Wasser in Osnabrücker Sporthallen Seit August gab es nur kaltes Wasser in städtischen Hallen. Nun hat die Stadt die Energiesparmaßnahmen neu bewertet. (10.11.2022) mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 20.02.2023 | 12:00 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Solarenergie