Stand: 10.11.2022 11:47 Uhr Wieder warmes Wasser in Osnabrücker Sporthallen

Sportlerinnen und Sportler in Osnabrück können ab dem Wochenende wieder warm duschen. Weil es im Winter draußen bald kühler ist, habe die Stadt die Energiesparmaßnahmen neu bewertet, teilte Oberbürgermeisterin Katharina Pötter (CDU) dem Stadtsportbund in einem Brief mit. Seit August konnten die Aktiven in den städtischen Sporthallen nur kaltes Wasser nutzen, um Gas zu sparen.

Weitere Informationen Kalt duschen: Osnabrück spart Gas in Sportstätten Dies sei nur eine Maßnahme, um weniger Energie zu verbrauchen, hieß es von der Stadt. (01.08.2022) mehr

