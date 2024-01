Stand: 25.01.2024 08:50 Uhr Tausende demonstrieren in Meppen gegen Rechtsextremismus

In Meppen haben am Mittwochabend circa 4.000 Menschen gegen Rechtsextremismus demonstriert. Diese Zahl schätzt die Polizei. Damit kamen rund 1.000 Menschen mehr als von den Veranstaltern erwartet. Aufgerufen hatte ein breites Bündnis aus Parteien, Kirchen, Sport- und Kulturvereinen. Die Rednerinnen und Redner auf dem Marktplatz in Meppen wurden immer wieder von Applaus unterbrochen. Es ging dabei um die Demokratie, die es zu verteidigen gelte und um Widerstand gegen ein Erstarken von rechtsextremen Gedanken und Äußerungen. Unter den Teilnehmern waren nicht nur Meppener, sondern auch Menschen aus anderen Regionen des Emslandes. Die Aktion blieb friedlich, so ein Polizeisprecher.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Osnabrück Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Osnabrück | 25.01.2024 | 06:30 Uhr