Stand: 08.04.2022 12:09 Uhr Tausende Dateien mit Kinderpornografie bei Priester entdeckt

Ermittler haben nach der Beschlagnahmung von Datenträgern eines katholischen Pfarrers aus Osnabrück mehrere Tausend kinder- und jugendpornografische Dateien entdeckt. Das bestätigte die Staatsanwaltschaft Hannover dem NDR in Niedersachsen am Freitag. Zuletzt hatte es lediglich geheißen, dass die Dateien ausgewertet worden seien. Der Beschuldigte habe nun Gelegenheit, Stellung zu nehmen, hieß es. Danach werde über den weiteren Fortgang des Verfahrens entschieden. Die Staatsanwaltschaft hatte im November einen Hinweis erhalten. Ermittler stellten daraufhin bei einer Hausdurchsuchung die Datenträger sicher. Der Osnabrücker Bischof Franz-Josef Bode hatte den Pfarrer daraufhin vom Dienst entpflichtet und den Fall an die katholische Glaubenskongregation in Rom weitergegeben.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Osnabrück | 08.04.2022 | 13:30 Uhr