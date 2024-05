Blindgänger in Osnabrück: 2.600 Menschen vor Evakuierung Stand: 06.05.2024 20:10 Uhr Bei Sondierungsarbeiten in Osnabrück haben Spezialisten am Montag einen Blindgänger gefunden. Die Weltkriegsbombe soll Dienstag entschärft werden. Die Stadt bereitet die Evakuierung von 2.600 Menschen vor.

Ab 9 Uhr müssen die Bürgerinnen und Bürger ihre Wohnungen verlassen, wie die Stadt am Montagabend mitteilte. Betroffen ist das Gebiet rund um den Stichkanal im Stadtteil Hafen. Die britische Fünf-Zentner-Bombe liegt demnach im Bereich zwischen Römereschstraße und Brückenstraße nahe der Schleuse Haste. Ziel ist es, die Bombe aus dem Wasser zu bergen und dann zu entschärfen. Gelingt das nicht, muss sie den Angaben zufolge möglicherweise unter Wasser gesprengt werden.

Stadt schaltet Bürgertelefon und Transport-Hotline

"Natürlich hätte man gern mehr Vorbereitung", sagte eine Stadtsprecherin am Montagabend dem NDR Niedersachsen. "Wir arbeiten aber mit gelernten Abläufen. Es werden 160 Helfer gesucht - und die werden auch gefunden", so die Sprecherin. Die Stadt kündigte an, ab 6 Uhr am Dienstagmorgen unter der Telefonnummer (0541) 3 23 44 90 ein Bürgertelefon zu schalten. Ab 7.30 Uhr ist unter der Telefonnummer (0541) 3 23 44 55 eine Hotline für Menschen geschaltet, die einen Krankentransport benötigen. Die Suche nach einem Evakuierungszentrum laufe, so die Sprecherin.

Der Verkehr wird teilweise umgeleitet

Die Bramscher Straße und die Hansastraße sowie die Pagenstecherstraße bleiben befahrbar. An der Pagenstecherstraße muss auf Höhe der Straße Breite Güntke der Verkehr stadtauswärts auf die Natruper Straße ausweichen. Stadteinwärts wird der Verkehr auf Höhe des Eversburger Platzes ebenfalls auf die Natruper Straße umgeleitet. Römereschstraße und Brückenstraße sind während der Maßnahme nicht befahrbar.

