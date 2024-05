Stand: 06.05.2024 18:55 Uhr Frontalzusammenstoß in Geeste: Motorradfahrer in Lebensgefahr

In Geeste (Landkreis Emsland) ist ein 64 Jahre alter Motorradfahrer am Montag beim Überholen mit einem Auto zusammengeprallt und lebensgefährlich verletzt worden. Der Motorradfahrer fuhr zunächst hinter einem Trecker auf der Süd-Nord-Straße aus Geeste kommend Richtung Wietmarschen, wie die Polizei am Montag mitteilte. Bevor er zum Überholen ansetzte, ließ er demnach einen im Gegenverkehr fahrenden Wagen passieren und scherte anschließend aus. Dabei übersah er jedoch ein weiteres entgegenkommendes Auto und stieß damit zusammen. Nach ärztlicher Versorgung vor Ort kam der lebensgefährlich verletzte Motorradfahrer in ein Krankenhaus, so die Polizei. Der 60-jährige Autofahrer wurde demnach leicht verletzt und seine ebenfalls 60-jährige Beifahrerin blieb unverletzt. Für die Unfallaufnahme war die Fahrbahn am Mittag zum Teil voll gesperrt.

