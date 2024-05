Stand: 06.05.2024 12:56 Uhr Bewaffneter Raubüberfall auf Tankstelle: Polizei sucht Zeugen

In der Nacht zu Montag hat eine noch unbekannte Person eine Tankstelle in Nordhorn (Landkreis Grafschaft Bentheim) überfallen. Der maskierte Täter hat laut Polizei gegen 3.30 Uhr eine Angestellte der Tankstelle in der Denekamper Straße mit einer augenscheinlich echten Pistole bedroht. Nachdem die 41-Jährige ihm das geforderte Geld gegeben habe, flüchtete der Dieb mit seiner Beute. Über die Höhe der erbeuteten Summe hat die Polizei keine Angaben gemacht. Die Polizei bittet Zeugen, sich mit Hinweisen zu melden unter Telefon (05921) 30 90.

