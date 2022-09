Stand: 28.09.2022 15:45 Uhr Surwold: Vogelgrippe in Geflügel-Betrieb ausgebrochen

Im Landkreis Emsland ist nun auch in einem Geflügel-Betrieb in der Gemeinde Surwold die Vogelgrippe ausgebrochen. Der Verdacht sei am Mittwochmittag amtlich bestätigt worden, teilte der Landkreis mit. Betroffen sind rund 2.000 Gänse, Enten und Masthähnchen. Die Tiere müssen nun getötet werden. In einem Radius von zehn Kilometern um den Hof wird eine Überwachungszone eingerichtet. Innerhalb dieser Zone gibt es rund 50 gewerbliche Betriebe mit über 1,5 Millionen Stück Geflügel.

