Stand: 27.09.2022 20:14 Uhr Vogelgrippe in Puten-Betrieb in Lastrup: 8.700 Tiere tot

In einem Puten-Betrieb in der Gemeinde Lastrup (Landkreis Cloppenburg) ist die Geflügelpest ausgebrochen. Wie der Kreis mitteilte, habe man den Bestand von 8.700 Tieren am Dienstag getötet. In einem weiteren Betrieb mussten 31.000 Puten getötet werden. Im Nachbarkreis Vechta waren mehrere Legehennen-Betriebe von dem hochansteckenden Virus betroffen. In allen Fällen erließen die Behörden Sperrzonen um die Betriebe, in denen die Haltung und der Vertrieb der Tiere stark eingeschränkt ist.

