Stand: 26.08.2022 18:25 Uhr Polizei fasst mutmaßliche Einbrecherbande im Raum Osnabrück

Die Polizei hat mit Hilfe eines Zeuginnenhinweises eine mutmaßliche Einbrecherbande im Raum Osnabrück dingfest gemacht. Die drei Männer zwischen 24 und 28 Jahren seien am Donnerstag festgenommen worden, darunter auch der mutmaßliche Kopf der Gruppe, teilte die Polizei am Freitag mit. Das Trio wird verdächtigt, zahlreiche Wohnungseinbrüche in Osnabrück und umliegenden Orten verübt und mindestens 100.000 Euro Schaden verursacht zu haben. An der Festnahme waren auch Spezialkräfte der Polizei beteiligt. Die Männer sind mittlerweile in Untersuchungshaft. Bei Hausdurchsuchungen stellte die Polizei unter anderem Schmuck und Elektrogeräte sicher. Die Polizei sucht noch weitere Mitglieder der Bande. Ein Zusammenhang mit einer anderen Raubüberfallserie im Emsland, die am Mittwoch in der ZDF-Sendung "Aktenzeichen XY... ungelöst" Thema war, besteht laut einem Polizeisprecher nicht.

