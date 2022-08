"Aktenzeichen XY": Es gibt erste Hinweise zu Räuberbande Stand: 25.08.2022 08:05 Uhr Am Mittwoch waren drei Kriminalfälle aus Niedersachsen Thema in der ZDF-Sendung "Aktenzeichen XY... ungelöst", darunter eine Raubüberfallserie mit versuchtem Raubmord.

Inzwischen seien erste Hinweise bei der Polizei im Emsland eingegangen, teilten Ermittler mit. Die Zahl der Hinweise liege im unteren zweistelligen Bereich, so eine Polizeisprecherin. Sie würden nun geprüft und ausgewertet. Die Polizei sucht in dem Fall zwei unbekannte Täter. Diese waren unter anderem in ein Haus in Hüven (Kreis Emsland) eingebrochen, hatten ein älteres Ehepaar gefesselt und schwer misshandelt. Der Mann erlitt lebensgefährliche Verletzungen. Für Hinweise, die zur Aufklärung und Ergreifung der Täter des versuchten Raubmordes führen, hat die Staatsanwaltschaft Osnabrück eine Belohnung in Höhe von 10.000 Euro ausgesetzt.

Weitere Fälle aus Hannover und dem Landkreis Cuxhaven Thema

Die Sendung thematisierte auch einen Fall aus Hannover, bei dem 2011 ein Unbekannter einen Mann mit Quecksilber vergiftet hat. Das Opfer starb zehn Monate nach dem Anschlag. Außerdem sprachen Ermittler über den Vermisstenfall Nancy Köhn aus dem Landkreis Cuxhaven. Die junge Frau ist seit 2009 verschwunden. Die Fahnder gehen von einem Gewaltverbrechen aus.

Archiv 8 Min Nachrichten aus dem Studio Osnabrück Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Osnabrück | 25.08.2022 | 08:30 Uhr