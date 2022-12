Stand: 30.12.2022 09:19 Uhr Polizei Osnabrück warnt vor illegalen Böllern

In der Silvesternacht will die Polizeidirektion Osnabrück besonders präsent sein. Es ist das erste Silvester ohne Auflagen nach der Corona-Zeit - viele Menschen werden in der Silvesternacht unterwegs sein und feiern. Deshalb sind auch viele Beamte im Einsatz, so ein Sprecher der Polizeidirektion Osnabrück. Dabei liegt Ihr Augenmerk auch auf illegalem Feuerwerk. Das habe oft eine enorme Sprengkraft, so der Sprecher weiter. Abgetrennte Gliedmaßen oder schwere Verbrennungen seien keine Seltenheit. Besonders floriert der Markt mit illegalem und gefährlichem Feuerwerk im Grenzgebiet zu den Niederlanden. Im niederländischen Enschede hatte bereits an Weihnachten ein 13-jähriger Junge mehrere Finger durch einen illegalen Böller verloren.

