Stand: 30.12.2022 17:23 Uhr Nordhorn: Unbekannte stehlen Feuerwerk im Wert von 25.000 Euro

In der Nacht zu Freitag haben Unbekannte in Nordhorn Feuerwerkskörper im Wert von 25.000 Euro gestohlen. Die Suche der Polizei nach den Feuerwerkskörpern dauert an. Die Ware wurde nach Angaben eines Polizeisprechers aus einem verschlossenen Container auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarktes entwendet. Wegen der großen Menge geht die Polizei davon aus, dass die Täter das Diebesgut mit einem Lastwagen oder großen Anhänger abtransportiert haben. Personen, die Hinweise zu dem Geschehen geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Nordhorn unter der Telefonnummer (05921) 309-0 zu melden.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 31.12.2022 | 07:00 Uhr