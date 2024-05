Stand: 27.05.2024 12:15 Uhr Razzien: Polizei durchsucht Häuser "fliegender Dachdecker"

Bei Ermittlungen gegen sogenannte fliegende Dachdecker haben die Behörden am Montag in Osnabrück und in anderen Bundesländern Wohnungen und weitere Objekte durchsucht. Nach Angaben eines Sprechers der Staatsanwaltschaft Osnabrück gehen Zoll und Staatsanwaltschaft dem Verdacht der organisierten Schwarzarbeit nach. Die Verdächtigen sollen über Haustürgeschäfte Dachdeckerarbeiten abgewickelt haben, ohne die Mitarbeiter ordnungsgemäß anzumelden. Die Staatsanwaltschaft nannte zunächst keine näheren Details zu den Einsätzen, will aber zu einem späteren Zeitpunkt weitere Einzelheiten bekannt geben.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Osnabrück | 27.05.2024 | 08:30 Uhr