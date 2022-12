Stand: 30.12.2022 15:02 Uhr Mit 150 Kilogramm unerlaubtem Feuerwerk auf der A2 erwischt

Rund 150 Kilogramm unerlaubter Feuerwerkskörper hat die Autobahnpolizei bei Braunschweig in einem Auto konfisziert. Den Angaben zufolge war der Wagen am Donnerstagabend an einer Rastanlage an der A2 kontrolliert worden. Dabei entdeckten die Beamten zahlreiche Kartons mit unterschiedlichen Feuerwerkskörpern, die sich auf dem Rücksitz und im Kofferraum stapelten. Weil notwendige Zulassungszeichen fehlten und die Pyrotechnik meist in polnischer Sprache bedruckt war, geht die Polizei von sogenannten Polenböllern aus. Gegen den 33 Jahre alten Fahrer sowie seinen 34-jährigen Beifahrer wurde ein Strafverfahren nach dem Sprengstoffgesetz eingeleitet.

Weitere Informationen Rund 250 Tonnen illegale Feuerwerkskörper sichergestellt Ein Großaufgebot von Polizisten aus Deutschland und den Niederlanden durchsuchte mehrere Objekte. Es gab zwei Festnahmen. (20.12.2022) mehr

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Braunschweig Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 30.12.2022 | 16:00 Uhr