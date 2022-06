Niederländer kommen zum günstigen Tanken nach Niedersachsen Stand: 02.06.2022 08:00 Uhr Der große Ansturm auf die Tankstellen infolge der Steuererleichterungen für Sprit ist in Niedersachsen gestern ausgeblieben - außer an der Grenze zu den Niederlanden. Dort kam es zu Warteschlangen.

In den sehr dicht an der deutsch-niederländischen Grenze liegenden Orten wie Rütenbrock im Emsland und Emlichheim in der Grafschaft Bentheim standen fast ausschließlich Autos mit niederländischem Kennzeichen an den Zapfsäulen. Für die Niederländer machte es einen Unterschied von 30 Cent pro Liter Benzin, wenn sie in Niedersachsen tankten. Dafür nahmen die Autofahrenden auch längere Wartezeiten an den Tankstellen in Kauf.

Lager der Erdölraffinerie Lingen gut gefüllt

Tankstellenbetreiber Holger Hüsers aus Rütenbrock hofft, dass auch in den kommenden Tagen mindestens doppelt so viele Autos aus den Niederlanden an seinen Zapfsäulen stehen wie sonst. Bislang ist die Nachfrage trotz am Abend wieder leicht steigender Benzin-Preise nicht abgerissen. Sorgen über Nachschub-Probleme muss sich Hüsers nicht machen. Denn die Lager der nahegelegenen Erdölraffinerie Lingen sind nach Angaben der Betreiber sehr gut gefüllt.

Diesel-Preis ähnlich hoch in Niederlanden

Für Diesel-Fahrende aus den Niederlanden lohnte sich ein Besuch im Grenzgebiet derweil nicht, weil die Preise für Diesel auch nach der Steuerentlastung in Deutschland ähnlich hoch sind wie im Nachbarland.

