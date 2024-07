Meyer Werft ändert Firmenstruktur und verlegt Sitz nach Papenburg Stand: 31.07.2024 13:18 Uhr Im Zuge ihrer Sanierung ändert die Meyer Werft die Firmenstruktur: Das Unternehmen plant eine Dachgesellschaft unter anderem mit der Firmentochter Neptun und verlegt den Sitz zurück nach Papenburg.

Ab Ende August soll der Papenburger Stammbetrieb mit der Rostocker Neptun Werft und weiteren Unternehmen der Gruppe unter ein gemeinsames Dach kommen, teilte das Unternehmen am Mittwoch mit. "Damit ist keinerlei Stellenabbau – über die dazu bereits getroffene Rahmenvereinbarung hinaus – verbunden", heißt es in einer Mitteilung. Vielmehr solle die Konzernstruktur wesentlich vereinfacht werden. Die Meyer Neptun GmbH als neue Dachgesellschaft verfüge nach Unternehmensangaben über eine stärkere Eigenkapitalbasis als die bisherige Meyer Werft GmbH & Co. KG. Das sei vor allem im Hinblick auf kurzfristige Bankkredite sowie Bürgschaften von Land und Bund wichtig, um die Werft sanieren und wettbewerbsfähig halten zu können.

Firmensitz kehrt nach Deutschland zurück

Die neue umgebaute Struktur sei der Kern des laufenden und umfassenden Sanierungskonzeptes, heißt es in der Mitteilung. Die Geschäftsführung hatte sich Anfang Juli mit dem Betriebsrat und der IG Metall auf ein Restrukturierungskonzept geeinigt. Demnach sollen 340 der mehr als 3.000 Stellen abgebaut werden. Zudem macht die Werftspitze weitere Zugeständnisse: Es sollen ein Aufsichtsrat und ein Konzernbetriebsrat geschaffen und der Unternehmenssitz wieder von Luxemburg nach Deutschland verlegt werden. Dieser Umzug soll nun mit der angekündigten Übertragung auf die Meyer Neptun GmbH vollzogen werden.

Beraterfirma hat positive Prognose in Aussicht gestellt

Für die Sanierung hatte die Beraterfirma Deloittein einem ersten Entwurf nach Unternehmensangaben eine positive Prognose in Aussicht gestellt. Eine finale Fassung soll Mitte September vorliegen. Derzeit prüfen Bund und Länder, ob und in welchem Umfang sie der angeschlagenen Meyer Werft helfen können.

